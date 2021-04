Decreto Sostegni, quasi 6 milioni e mezzo di euro per la provincia di Savona

Savona. In provincia di Savona sono state presentate 2.423 domande per ottenere i finanziamenti a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni per un totale di 6.394.558 euro di pagamenti. Le domande del savonese sono il 17% delle richieste totali avanzate nella regione (14.164).

Questi sono i dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate fino al 5 aprile 2021, ma è possibile presentate domanda dal 30 marzo fino al 28 maggio. Il Decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 prevede che “il contributo sia riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione del fatturato medio mensile verificatasi durante l’intero anno 2020 rispetto all’anno 2019″.

Il numero assoluto maggiore di domande è nella città metropolitana di Genova, con 7424 domande per 20.457.939 euro. La provincia di Imperia 2.294 per 5.869.823 euro e la provincia di La Spezia 2.023 per 6.027.795.

Sempre per quanto riguarda la Liguria, a gennaio 2021, secondo le cifre fornite dall’Agenzia delle Entrate per il decreto Ristori all’8 gennaio erano stati erogati complessivamente 93,15 milioni di euro tramite 28.038 pagamenti. Di questi, 21,74 milioni sono stati distribuiti in provincia di Savona tramite 6.880 pagamenti.