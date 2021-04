Dall’elaborazione del lutto al sostegno di chi soffre per l’emergenza sanitaria: i gruppi online di A.Ma.li

Savona. Incontri online per aiutare e non lasciare sole le persone sofferenti, soprattutto in questo periodo complesso. È questa l’iniziativa lanciata dall’organizzazione di volontariato per il coordinamento dell’Auto Mutuo Aiuto in Liguria con sede a Savona.

“La ‘metamorfosi’ che stiamo vivendo, da gruppi in presenza a gruppi online, non è stata semplice, ha richiesto un periodo di gestazione, ma ci siamo resi conto che sono partiti gruppi che in prima non ci era stato possibile attivare, pur credendo molto nel bisogno che ci poteva essere nelle persone” dicono da A.Ma.li.

“Le piattaforme – proseguono – ci consentono di accogliere nel gruppo persone geograficamente distanti, ma accomunate dal medesimo problema, che partecipano al gruppo per lavorare su se stesse e poter migliorare la loro condizione di vita. Il tutto grazie alle associazioni con cui collaboriamo in modo proficuo e costruttivo da anni”.

Diversi i gruppi che sono stati attivati a cui si può partecipare su Zoom, Meet o Whatsapp. A partire da quello dedicato al sostegno delle persone affaticate da questo lungo periodo di emergenza sanitaria e a quello per aiutare le persone all’elaborazione del lutto. Si aggiungono poi i gruppi: per caregiver di persone con Alzheimer o degenerazioni cognitive; per famiglie adottanti e adottive; per persone non vedenti e ipovedenti; per la bigenitorialità, dopo la separazione; per famigliari di persone con dipendenze o con doppia diagnosi; per coppie che vogliono migliorare la loro relazione.