Crisi Covid, a Spotorno agevolazioni per il settore commerciale e turistico

Spotorno. Agevolazioni per il settore commerciale e turistico: l’amministrazione comunale di Spotorno si appresta a varare le nuove misure per fronteggiare la crisi legata all’emergenza sanitaria.

“Sono allo studio provvedimenti che attueremo nelle prossime settimane” ha sottolineato il sindaco Mattia Fiorini.

Esenzione prima rata IMU per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n.160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate; per gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre2019, n. 160, siano anche gestori delle medesime attività.

Tra le misure anche la proroga per le esenzioni della tassa sul suolo pubblico (canone unico patrimoniale): sono prorogate al 30 giugno 2021 le due esenzioni dal pagamento del canone unico per le occupazioni di suolo pubblico da parte di imprese di pubblico esercizio e per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

“In esame anche il differimento dei termini di scadenza per pagamento dei canoni patrimoniali di concessione, autorizzazione suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e canone mercatale dal 30 aprile al 31 agosto 2021” conclude il primo cittadino spotornese.