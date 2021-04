Covid, un "cittadino vaccinato" ringrazia il personale del centro vaccinale di Millesimo: "Esempio di buona sanità" - IVG.it

Questo è un ringraziamento.

In questi giorni io e mia moglie siamo stati vaccinati presso il Centro di vaccinazione Covid 19 Asl 2 di Millesimo (Sv.), pz. Pertini.

Ci sembra doveroso un ringraziamento verso tutti.

Verso coloro che, “dietro”, hanno lavorato per predisporre e organizzare tutto, verso quelli (medici, infermieri, protezione civile, amministrativi, volontari) che, sul campo, hanno gestito tutte le operazioni di vaccinazione con puntualità, precisione, professionalità, competenza, ordine e gentilezza verso noi utenti, a volte tesi e preoccupati.

Noi italiani siamo spesso pronti a criticare, non sempre a ragion veduta, a parlare di mala sanità, non sempre a proposito.

Ma c’è anche, come in questo caso, una buona sanità.

Solo che, come si dice, “fa più rumore una foglia che cade che un’intera foresta che cresce”.

Per questo Vi diciamo, di cuore, Grazie!

A Voi e tutti quelli che, in questa drammatica contingenza, si sono sbattuti e si stanno sbattendo.

Per noi.

Grazie!

Un cittadino vaccinato