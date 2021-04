Covid, Toti: “A Savona aumento ricoverati, da altre Asl tutto il supporto per evitare di chiudere reparti”

Liguria. “Nel ponente c’è un aumento della circolazione del virus, soprattutto nell’imperiese che risente della vicinanza con la Costa Azzurra, uno dei territori d’oltralpe più colpiti in assoluto. Savona registra un aumento dei ricoverati in ospedale, con le altre aziende sanitarie che stanno fornendo tutto il supporto necessario per evitare di chiudere reparti e bloccare nuovamente l’elezione medica”. Lo ha detto oggi il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti.

“Le misure che abbiamo preso – prosegue – credo possano servire nelle prossime due settimane a contenere i contagi e a far scendere la curva delle ospedalizzazioni. Credo che sia l’ultimo miglio, occorre stringere i denti”.

“So che l’abbiamo detto molte volte e che le persone sono stanche ma – conclude – cerchiamo tutti di fare un ultimo sforzo perché sarebbe assai negativo, anche rispetto alla concorrenza italiana, se succedesse che, mentre il resto del Paese cala nei contagi, noi dovessimo avere una fiammata di terza ondata in ritardo che ci farebbe ritardare l’apertura delle nostre attività”.