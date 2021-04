Covid, Tosi (M5s): "Liguria Digitale fondamentale, vaccinare tutto il personale" - IVG.it

Liguria. “Il possibile caso sospetto di Covid-19 nel team di Liguria Digitale è preoccupante: in questo momento cruciale, vista anche la riorganizzazione della campagna vaccinale, la macchina informatica delle prenotazioni regionale è centrale. Visto che è stato dato il via libera alle vaccinazioni anche sul luogo di lavoro, si acceleri quanto prima la somministrazione al personale di Liguria Digitale”.

Lo dichiara il capogruppo regionale Fabio Tosi, che poi aggiunge: “Ricordo che a inizio campagna, in Liguria erano stati vaccinati fin da subito anche gli amministrativi delle Asl: non si capisce allora perché i dipendenti di Liguria Digitale, in particolare chi è in prima linea nel piano di prenotazioni, non lo sia stato. L’avessero fatto, nessuno avrebbe sollevato critiche”.

“Non possiamo permetterci che la macchina informatica regionale si fermi e che causa contagi da Coronavirus slitti l’apertura delle prenotazioni per le varie fasce di età: è un bene che l’allarme del caso sospetto sia rientrato per tampone negativo, ma il caso getta luce su una problematica da affrontare quanto prima. Correre con le vaccinazioni di chi è impegnato in prima linea nella complessa e vitale macchina delle prenotazioni per la campagna vaccinale”, conclude Tosi.