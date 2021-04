Covid, seconde case vietate in Liguria sino all’11 aprile: Toti estende l’ordinanza

Liguria. Niente seconde case in Liguria fino all’11 aprile. È quanto prevede un’ordinanza che sarà firmata nelle prossime ore dal presidente Giovanni Toti, come rendono noto fonti della Regione Liguria.

Il divieto era stato emanato negli scorsi giorni per il periodo delle vacanze pasquali, dal 1° aprile al 5 aprile compresi, per evitare l’afflusso di turisti dalle altre regioni e gli spostamenti dei residenti. Ma con l’entrata in vigore della zona rossa nelle province di Savona e Imperia sarà esteso per tutta la durata del lockdown che riguarda il Ponente della regione.

Notizia in aggiornamento