Covid, piani terapeutici: prorogati fino al termine dell'emergenza pandemica - IVG.it

Liguria. In considerazione del perdurare dell’attuale situazione emergenziale, per garantire la continuità delle cure ai pazienti in trattamento, la validità dei piani terapeutici è prorogata fino al termine dell’emergenza pandemica.

L’estensione della validità si applica a tutti i piani terapeutici dei medicinali: sono compresi sia i piani rilasciati con modalità cartacea sia quelli rilasciati con modalità informatica sul sistema informativo regionale o sulla piattaforma web di Aifa, inclusi quelli rilasciati ai pazienti affetti da patologia rara.

Resta inteso che la proroga non può essere estesa a determinate situazioni specifiche che richiedono la modifica della prescrizione medica in ragione del quadro clinico del paziente o in ragione di eventuali modifiche delle disposizioni nazionali o regionali in materia.

Con il decreto legge del 22 aprile 2021 in merito alle “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” il periodo emergenziale da Covid-19 è stato prorogato fino al 31 luglio 2021.