Savona. Sono arrivati a destinazione in queste ore i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, per la consegna a Savona di 3.100 dosi del vaccino Moderna mentre domani ne verranno recapitate 5.600 di AstraZeneca.

Nella giornata di oggi alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini Moderna a Chiavari e hanno proseguito il loro viaggio, sempre grazie ai mezzi di SDA, per raggiungere le loro destinazioni finali, tra cui la farmacia dell’ospedale San Paolo di Savona per la Asl 2 savonese.

Foto 2 di 2



Domani effettueranno lo stesso percorso per la consegna delle dosi di AstraZeneca.

In totale il Corriere Sda, in collaborazione con l’Esercito Italiano, sta consegnando in Italia 501.600 dosi di Moderna e 1.346.400 di AstraZeneca.