Covid, ospedalizzati in calo anche nel savonese: un decesso - IVG.it

Liguria. Con 4.313 tamponi molecolari e 2.815 test antigenici rapidi, il numero dei nuovi positivi al Coronavirus raggiunge quota 323. A dirlo il bollettino odierno sull’emergenza Covid inviato dalla Regione. Calano ancora gli ospedalizzati (22 in meno) che scendono ampiamente sotto quota 700. Si registrano ancora 7 deceduti.

La provincia con più contagi è Genova (163, di cui 158 in Asl 3 e 5 in Asl 4), seguita da Savona (78), Imperia (48) e La Spezia (34). I casi complessivi attuali sono 7.109 (151 in più) di cui 3.295 in provincia di Genova. In sorveglianza attiva 6.292 persone di cui 2.471 in Asl 3 e 393 in Asl 4.

In tutto sono 678 i ricoverati in tutta la regione di cui 83 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 6.231 pazienti (74 in più rispetto a ieri). Il bilancio dei morti sale a 4.053

I vaccini somministrati sono l’86% di quelli consegnati, cioè 451.756 dosi su 523.160 consegnate. Hanno ricevuto anche la seconda dose 126.485 persone con Pfizer o Moderna e 10 con AstraZeneca.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.522 (20 in più di ieri). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 133, ovvero 11 meno di ieri. Sono 15 quelle in terapia intensiva (-1). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.334. Tra i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, uno è savonese: si tratta di una donna di 91 anni mancata all’ospedale di Albenga ieri, giovedì 15 aprile.