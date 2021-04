Covid, nuova impennata di contagi nel savonese: aumento degli ospedalizzati

Liguria. Sono 306 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.881 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.867 tamponi antigenici rapidi.

Nel savonese si registra una nuova impennata di contagi, 119; nella provincia di Genova sono 146 (tutti in Asl 3 e nessuno in Asl 4); ad Imperia sono 24, mentre a La Spezia sono 17.

I casi totali attualmente positivi sono 7.736 (in calo di 46 unità). In sorveglianza attiva 6.809 soggetti, in isolamento domiciliare 6.987 (-52).

Cresce nuovamente il numero degli ospedalizzati (9 in più), di cui 84 in terapia intensiva (+4) e si registrano altri 7 decessi, uno all’ospedale di Albenga (un uomo di 81 anni).

I vaccini somministrati sono l’83%, cioè 401.852 dosi su 483.380 consegnate.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono 1.672. Le persone ricoverate in ospedale sono ancora 150. Sono 16 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1510, in calo rispetto al dato di ieri (1.606). Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 58.552 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.075 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 22.329. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 10.433 dosi, di cui 65 nelle ultime 24 ore.