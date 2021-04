Covid, numero ancora alto ma in leggera discesa nel savonese: +97 positività

Liguria. Sono 472 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati in tutta la Liguria. Il dato, contenuto nel bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute, è riferito a 4.076 tamponi molecolari e a 2.742 tamponi antigenici effettuati.

In leggera discesa i contagi nel savonese: sono 93 quelli registrati nelle ultime 24h. Nell’imperiese invece si contano 102 nuovi casi, nello spezzino 58 e nel genovese sono in tutto 217 le positività (201 in Asl3 e 16 in Asl4). Altri due casi non sono riconducibili al residenza in Liguria.

Il numero degli ospedalizzati raggiunge quota 722 in tutta la Liguria – 3 più di ieri -, 72 di questi pazienti si trovano in terapia intensiva. I morti registrati dal bollettino di oggi sono 8: si tratta di persone decedute tra il 6 marzo e oggi, 2 aprile. Sono tutte persone tra i 71 e i 94 anni. I guariti sono 260 più di ieri, sia quelli con tampone che lo certifica sia coloro che hanno avuto gli ultimi sintomi oltre 21 giorni fa. Al momento in Liguria ci sono dunque 7.927 casi “attivi” di Covid.

I soggetti in isolamento domiciliare, ovvero in quarantena, asintomatici o con sintomi tali da non richiedere il ricovero, sono 6.671, 112 in più rispetto al bollettino ieri. Le persone in sorveglianza attiva in Liguria sono 7.606.

Sul fronte della vaccinazione, alle 16 di oggi, venerdì 2 aprile, sono stati consegnati 375.880 vaccini, dei quali ne sono state somministrate 314.916 dosi. La percentuale di vaccini somministrati (sul totale di quelli consegnati) è dell’84% per cento.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.713. Le persone ricoverate in ospedale sono 146, ovvero 8 meno di ieri. Sono 14 quelle in terapia intensiva (-1). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.830. Tra i decessi si contano due persone mancate ieri all’ospedale di Albenga: si tratta di un uomo di 91 anni e una donna di 81. Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 47.340 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 406 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 19.698. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 8.416 dosi. Nelle ultime 24 ore ne sono state somministrate 193 dosi. Non sono state somministrate seconde dosi di Astraneca.