Covid, nel savonese scendono i positivi ma salgono i ricoverati - IVG.it

Liguria. Sono 259 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati dall’odierno bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 3.378 tamponi molecolari effettuati. Il tasso di positività è oggi del 7,6%, stabile rispetto ai giorni scorsi. Il numero dei tamponi antigenici registrati oggi è pari a 1.706. Dei nuovi casi positivi, 65 riguardano la provincia di Savona.

Oggi 5 morti sono state registrate dal bollettino: si tratta di persone decedute tra il 16 e il 17 aprile. La più giovane era un paziente di 69 anni, ricoverato all’ospedale di Sarzana. I guariti sono 350, sia quelli con tampone che lo certifica sia coloro che hanno avuto gli ultimi sintomi oltre 21 giorni fa. Al momento in Liguria ci sono dunque 6947 casi “attivi” di Covid.

Il totale degli ospedalizzati è di 662 pazienti, 5 più di ieri. Le terapie intensive occupate sono 76, due meno di ieri, la soglia critica secondo il ministero della Salute, ovvero il 30% del totale, è di 70 posti intensivi occupati. I soggetti in isolamento domiciliare, ovvero in quarantena, asintomatici o con sintomi tali da non richiedere il ricovero, sono 6266, 46 in meno rispetto al bollettino ieri. Le persone in sorveglianza attiva in Liguria sono 6245.

I vaccini somministrati sono l’88% di quelli consegnati, cioè 465.725 dosi su 527.160 consegnate. Hanno ricevuto anche la seconda dose 128.132 persone con Pfizer o Moderna e 11 con AstraZeneca.

IN PROVINCIA DI SAVONA – Diminuiscono ancora i residenti positivi in provincia di Savona: nel bollettino di oggi diventano 1468, con un ulteriore consistente calo rispetto a ieri (35 in meno). Sale, al contrario, di quattro unità il numero di persone ricoverate in ospedale, che ora sono 137; solo 13 però quelle in terapia intensiva, a fronte delle 14 di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.366 (+2).

Tra i decessi registrati nel bollettino nelle ultime 24 ore in Liguria, solo uno è avvenuto nel savonese: si tratta di un 90enne morto ieri all’ospedale di Albenga.

Il totale di dosi di Pfizer e Moderna somministrate dal 27 dicembre 2020 ad oggi nel savonese è diventato 66.994 (601 nelle ultime 24 ore), di cui 23.986 seconde dosi; per quanto riguarda Astrazeneca, invece, siamo arrivati a 10.782 dosi (16 nelle ultime 24 ore), nessuna seconda dose.