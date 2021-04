Covid, Toti: "A fine estate tutti i liguri saranno vaccinati" - IVG.it

Liguria. “Tutti i cittadini liguri, cioè 1,6 milioni più i residenti temporanei, saranno vaccinati a fine estate”. Lo annuncia Giovanni Toti parlando questa mattina a SkyTg24.

“Se parliamo dei cittadini che rischiano di finire in ospedale parliamo di 6-8 settimane. Conto che entro maggio, massimo metà giugno, dai 60 anni in su, più tutte le patologie sensibili al Covid, le grandi disabilità, i caregiver, cioè le persone che oggi riempiono i letti dei nostri ospedali saranno messe in sicurezza”, aggiunge Toti

“E tenete presente che è più che sufficiente perché vuol dire 50% dei letti d’ospedale, il 70% del bisogno di terapie intensive e oltre l’80% dei deceduti. Quando avremo protetto dai 60 anni in su il Covid non sarà più un tema di salute pubblica”, conclude il governatore.

Secondo dati forniti ieri dalla Regione, la Liguria ha somministrato il 91% dei vaccini consegnati. La media della popolazione ligure vaccinata con almeno una dose di vaccino è del 23,15%, quasi di 5 punti percentuali sopra la media nazionale del 18,20%. Ha completato il ciclo vaccinale l’8,83% dei liguri, contro una media nazionale del 7,50%.

Per quanto riguarda le fasce di popolazione, ad oggi in Liguria ha ricevuto almeno la 1° dose di vaccino il 41% delle persone ultravulnerabili e con gravi disabilità; il 62% degli over80 (compresi i nati nel 1941); Il 44% delle persone nella fascia di età 70-79 anni; il 22% delle persone nella fascia di età 60-69 anni.