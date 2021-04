Covid, in Liguria più di 4mila morti da inizio pandemia: nel savonese calano i positivi

Liguria. Sono 335 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria con 4.047 tamponi molecolari e 1.887 test antigenici rapidi. Emerge dal bollettino quotidiano inviato dalla Regione. Cresce nuovamente il numero degli ospedalizzati (6 in più) e si registrano ben 32 decessi di cui però la maggior parte sono relativi agli scorsi mesi.

Gli ospedalizzati in tutta la Liguria al momento sono 737, con 80 posti occupati in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 7.039 persone, 32 in meno rispetto a ieri.

Con i 32 decessi registrati oggi la Liguria supera quota 4mila morti. La Regione precisa che sono 4 i decessi registrati in Liguria nelle ultime 24-48 ore. In particolare, i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore sono tre di cui due avvenuti all’ospedale policlinico San Martino e uno all’ospedale di Albenga.

Il documento recepisce poi un riallineamento di ulteriori 28 decessi relativi ai mesi scorsi, da gennaio ad aprile: a seguito di accertamenti, Alisa ha ricevuto dalle aziende sanitarie e ospedaliere i dati e la documentazione clinica di ulteriori casi di soggetti per i quali è stata riportata l’infezione da Covid-19 tra le cause del decesso e che fino ad oggi non erano ancora stati notificati.

È Genova la provincia con più nuovi contagiati (154, di cui 134 in Asl 3 e 20 in Asl 4). Seguono Imperia (85), Savona (49) e La Spezia (46). I casi totali attualmente positivi sono 7.778 (in calo di 74 unità), di cui 3.541 residenti in provincia di Genova. In sorveglianza attiva 6.895 soggetti, di cui 2.627 in Asl 3 e 255 in Asl 4.

I vaccini somministrati sono l’81%, cioè 392.584 dosi su 483.380 consegnate. In totale sono 117.017 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con Pfizer/Moderna e 8 con AstraZeneca.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.672. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 150. Sono 15 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.606. Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 57.477 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 462 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 22.061. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 10.369 dosi, di cui 19 nelle ultime 24 ore.