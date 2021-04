Covid, in Liguria arrivano le prime 4.550 dosi di vaccino Johnson & Johnson - IVG.it

Genova. Sono in arrivo entro domani in Liguria le 91 scatole di vaccino anti covid-19 Johnson&Johnson contenenti 4.550 dosi che saranno consegnate interamente alla Asl 3 genovese.

Dopo il via libera dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), il Ministero della Salute ha dato il via libera all’utilizzo del vaccino Janssen del gruppo Johnson&Johnson a partire dai 18 anni di età, da somministrare preferibilmente a persone di età superiore ai 60 anni.

Poiché questo vaccino prevede la somministrazione di una sola dose, l’intenzione della Regione è quella di usarlo sulle persone che hanno bisogno di essere vaccinate a domicilio, cioè anziani non deambulanti e disabili gravi, in modo da non dover ripetere l’inoculazione. La decisione verrà ufficializzata nelle prossime ore.

Sempre oggi sono stati consegnati 34 pizza-box di vaccino Pfizer contenenti 39.780 dosi così distribuite:

Asl1 , ospedale Sanremo: 5 “pizza-box” contenenti 5.850 dosi

Asl2 , ospedale Savona: 6 "pizza-box" contenenti 7.020 dosi

Asl3 , ospedale Villa Scassi: 10 "pizza-box" contenenti 11.700 dosi

Istituto G. Gaslini : 1 "pizza box" contenenti 1.170 dosi

Ospedale Policlinico San Martino : 2 "pizza box" contenenti 2.340 dosi

Ospedale Galliera : 2 "pizza box" contenente 2.340 dosi

Evangelico : 1 "pizza box" contenente 1.170 dosi

Asl4 , ospedale Sestri Levante: 3 "pizza-box" contenenti 3.510

Asl5, ospedale Sarzana: 4 "pizza-box" contenenti dosi 4.680

La prossima settimana è inoltre previsto l’arrivo di 33 scatole di vaccino AstraZeneca (3.300 dosi), 59 scatole di Moderna (5.900 dosi) e 47 pizza-box di vaccino Pfizer (54.990 dosi).