Covid, Gelmini: “Chi vaccinerà di più riaprirà prima, speriamo tra aprile e maggio”

Roma. Dopo la deadline fissata dal ministro del Turismo Garavaglia, anche Mariastella Gelmini inizia a parlare di ripartenza, lanciando una sorta di sfida alle regioni: “Chi vaccinerà di più riaprirà prima”, ha dichiarato il ministro degli Affari regionali questa mattina a Radio Anch’Io trasmissione in onda su Radio Uno Rai. Una posizione in linea con quella espressa ieri in conferenza stampa dal premier Mario Draghi.

Secondo Gelmini, si potrebbe pensare di allentare le chiusure delle attività economiche dal mese di aprile e più concretamente a maggio, ma solo ad una condizione: “se i contagi scenderanno e la copertura vaccinale degli anziani e fragili salirà”. “Sono fiduciosa che queste siano le ultime settimane di restrizioni e sofferenza” ha detto al Corriere della Sera spiegando che i singoli ministeri stanno già elaborando i protocolli sulla ripartenza.

Ma a influire sulla rapidità delle vaccinazioni anche il caso AstraZeneca, con la raccomandazione di Ema di somministrarlo in via preferenziale agli over 60. Un cambio di programma, l’ennesimo da quando Vaxevria è disponibile sul mercato, che potrebbe avere un effetto negativo sulla volontà di molti anziani di sottoporsi alla vaccinazione.

“Con il generale Figliuolo sapremo riprogrammare la campagna vaccinale nel tempo più breve possibile – ha spiegato Gelmini – alla gente dobbiamo dire che abbiamo usato finora la massima precauzione, ma che bisogna vaccinarsi“.