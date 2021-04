Covid, cluster al reparto di Medicina 2 del San Paolo di Savona: 19 pazienti positivi, 6 casi di variante brasiliana - IVG.it

Savona. Sono 19 i casi di positività al Covid inviduati tra i pazienti del reparto di Medicina 2 dell’ospedale San Paolo di Savona. A comunicarlo in una nota è l’Asl2 savonese.

Lunedì 12 aprile, nell’ambito dei tamponi di screening effettuati ai degenti allo scopo di individuare eventuali positività prima della dimissione del paziente, è stata rilevata una positività per coronavirus all’interno del reparto savonese.

Alla luce di ciò è stato applicato il protocollo aziendale, che prevede: la sanificazione straordinaria delle aree di degenza; lo screening di tutti i pazienti e del personale che ha accesso al reparto; l’attivazione delle indagini epidemiologiche finalizzate al contact-tracing.

Le indagini molecolari hanno identificato un totale di 19 casi tra i degenti. I pazienti sono stati trasferiti presso i reparti destinati ai pazienti con infezione confermata. Gli accertamenti non hanno rilevato positività tra gli operatori.

La struttura complessa laboratorio e patologia clinica ha proceduto alla tipizzazione dei campioni, rilevando in sei pazienti la variante brasiliana: di conseguenza, come da indicazioni ministeriali, il periodo di quarantena dei degenti è stato prolungato a 14 giorni.

I tamponi eseguiti in quattordicesima giornata hanno dato esito negativo per tutti i pazienti posti in sorveglianza; a seguito di tali evidenze è stata, pertanto, revocata la sospensione dei nuovi ricoveri presso la struttura di degenza, precauzionalmente disposta allo scopo di favorire il contenimento del cluster.

Ad oggi la situazione è tornata alla normalità.