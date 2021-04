Covid, aumentano le farmacie per le vaccinazioni: ecco dove prenotarsi - IVG.it

Savona. Ufficializzato l’elenco delle nuove farmacie del savonese, in cui dal 26 aprile sarà possibile vaccinarsi. Come annunciato ieri da Ivg, in totale saranno 16 quelle che fungeranno da punti vaccinali territoriali dedicati al target 70-79 anni: 6 sono già attivi dal 30 marzo e alla fine del mese se ne aggiungeranno altri 10. Sarà incrementato anche il numero delle dosi settimanali a disposizione: non saranno più 340, ma saliranno a 1.000.

E se fino ad oggi le farmacie che offrono questo servizio si trovano solo in Valbormida, a Savona, Sassello e Albisola Marina, tra una decina di giorni la copertura sarà più capillare, estendendosi a tutta la provincia. Non si esclude, inoltre, che tra maggio e giugno i numeri possano aumentare ulteriormente, l’obiettivo è permettere a tutte le farmacie che hanno dato l’adesione, in totale 42, di poter somministrare i vaccini AstraZeneca.

Le prenotazioni dovrebbero partire mercoledì 21 aprile e potranno essere effettuate direttamente in farmacia oppure online tramite il portale prenotovaccino.regione.liguria.it o in via telefonica chiamando il numero verde 800 938 818.

Di seguito l’elenco delle 16 farmacie del savonese in cui sarà attivato il servizio.

SAVONA

Premiata Farmacia Piemontese (già attiva dal 30 marzo)

Farmacia Zorgno

Farmacia di Zinola

LEVANTE

Farmacia Angelini – Varazze

Farmacia Stella Maris – Albisola Capo

Farmacia Della Concordia – Albisola Marina (già attiva dal 30 marzo)

PONENTE

Farmacia Richero – Finale Ligure

Farmacia Val Maremola – Tovo San Giacomo

Farmacia San Rocco – Ceriale

Farmacia San Michele – Albenga

Farmacia Ranaldo – Villanova d’Albenga

Farmacia Sant’Ambrogio – Alassio

VALBORMIDA/ENTROTERRA (già attive dal 30 marzo)

Farmacia Rodino – Cairo Montenotte

Farmacia Della Concordia – Cairo Montenotte

Farmacia Varaldo – Dego

Farmacia San Giovanni – Sassello