Covid, nel savonese 62 nuovi casi ma scendono gli ospedalizzati di 10 unità - IVG.it

Liguria. Sono 370 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.777 tamponi molecolari e 2.744 test antigenici rapidi secondo l’ultimo bollettino della Regione.

Aumentano i casi attualmente positivi, 6.276 (cioè 57 in più rispetto a ieri). La prima provincia per nuovi contagiati è Genova (152), seguono Imperia (67), Savona (62), La Spezia (55). I nuovi guariti sono 303, in sorveglianza attiva 6.550 persone. Il bilancio delle vittime sale a 4.119.

Continuano a scendere gli ospedalizzati (20 in meno rispetto a ieri) ma si registrano ancora 10 decessi. Sono 613 in Liguria i ricoverati in ospedale, 70 in terapia intensiva.

I vaccini somministrati sono il 90%, cioè 530.221 dosi su 589.290 consegnate. Hanno completato il ciclo vaccinale 150.523 persone con Pfizer/Moderna e 18 con AstraZeneca.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.183. Le persone ricoverate in ospedale sono 123, ovvero 10 meno di ieri. Sono 13 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.186. Sono quattro i decessi registrati nelle ultime 24 ore nel savonese: si tratta di anziani tra gli 85 e 95 anni mancati all’ospedale di Albenga tra il 20 e il 23 aprile. Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 75.344 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.665 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è stata somministrata la seconda dose sono 26.433. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 12.302 dosi. Nelle ultime 24 ore ne sono state somministrate 355 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 2 persone.