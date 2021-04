Coppa Italia Serie D, debutto positivo per il VBC Savona - IVG.it

Savona. Chi ben comincia è già a metà dell’opera, anche se la strada per il VBC Savona Affari in Oro è ancora molto lunga per arrivare alla tanto sospirata meta. I biancorossi partono subito con una vittoria nella Coppa Italia Serie D: sul difficile campo del Volley Primavera Imperia finisce 1 a 3 per gli uomini allenati da Siccardi.

Dopo un primo set molto combattuto, in cui è la formazione imperiese ad imporsi per 25 a 23, Levati e compagni iniziano a macinare punti, trovando le giuste misure e vincendo i successivi tre set con i parziali di 17-25, 20-25 e 17-25.

Tre punti cercati e conquistati, come confermato al termine della partita proprio da coach Giordano Siccardi: “Sapevamo che sarebbe stata una gara dura e difficile e così è stato. Stiamo giocando una pallavolo strana, dovuta al lungo stop a cui siamo stati costretti. I meccanismi di gioco non sono ancora quelli che voglio e pretendo, ma siamo sulla giusta strada. È stato importante iniziare con una vittoria, soprattutto in trasferta contro una squadra ostica e attrezzata come quella ponentina“.