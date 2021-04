Contratto manutenzione motori, Vazio (PD): "Altro risultato per il futuro di Piaggio Aerospace" - IVG.it

Liguria. “Quando la politica privilegia i fatti alle parole, quando promuove il confronto, quando umilmente si mette al servizio delle aziende e dei lavoratori i risultati si vedono. Erano in pochi a credere che Piaggio Aerospace potesse avere ancora un futuro quando, quale deputato neo eletto nel 2013, discutevo con i sindaci del territorio e le organizzazioni sindacali circa le misure e le strategie da mettere in campo per dare liquidità all’azienda e costruire, in prospettiva, un piano strategico di potenziamento”.

Lo afferma l’On. Franco Vazio (PD) sul nuovo contratto per l’azienda aeronautica ligure, che riguarda la manutenzione dei propulsori Rolls-Royce GEM MK1004, montati sugli elicotteri AW129 “Mangusta” in dotazione all’Esercito italiano.

“In queste ore l’on. Lorenzo Guerini – Ministro della Difesa – con il quale avevo ripetutamente parlato del futuro di Piaggio – ha consegnato all’azienda, ai lavoratori e al territorio la firma di un contratto di grande valore, sia per la dimensione economica – 35 milioni di euro -, quanto per la prospettiva strategica, in quanto Piaggio Aerospace rafforza la sua attività di supporto alla componente motoristica delle Forze Armate” aggiunge l’esponente Dem.

“Il PD ci ha sempre creduto e negli anni, con discrezione e rispetto, a tutti i livelli, dall’on. Lotti alla Sen. Pinotti, ha profuso tutti gli sforzi possibili al fianco dei vertici aziendali e dei lavoratori che, una volta ancora, vanno ringraziati per serietà, impegno e determinazione”.

“Non è però finito il nostro lavoro, c’è ancora molta strada da fare, ma oggi Piaggio vale di più e possiamo affermare che il futuro dell’azienda è più forte”.

“Naturalmente, oltre a Piaggio Aerospace, dobbiamo rivolgere l’attenzione anche alle altre vertenze industriali liguri e savonesi ancora in sospeso e che meritano adeguata risposta per dare giusta prospettiva al nostro tessuto industriale e all’occupazione” conclude Vazio.