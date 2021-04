Continua a punteggio pieno il campionato dell’Amatori Pallacanestro Savona

Vado Ligure. Non si ferma la corsa delle ragazze del presidente Mazzieri che si impongono 111-60 contro Castelnuovo Scrivia tra le mura amiche della struttura di Vado Ligure.

Biancorosse che iniziano forte con attenzione difensiva e fluidità in attacco ma le piemontesi reagiscono cercando di

rimanere aggrappate alla partita, arrivando così alla prima sirena sul punteggio di 26-14.

Secondo periodo caratterizzato da un’importante verve offensiva delle biancorosse che segnano 37 punti e creano così un solco importante: 63-26 il punteggio a metà match.

La partita continua in crescendo per le pappagalline che grazie all’apporto di tutte le componenti della squadra (ennesima partita in cui vanno tutte a referto, di cui cinque in doppia cifra) riescono a dilatare il vantaggio fino alla sirena finale che recita 111-60.

Tutto sommato una prova positiva per le ragazze savonesi che hanno messo in mostra una buona base di gioco sulla quale continuare a lavorare senza adagiarsi. Prossimo incontro sabato 17 aprile alle ore 20,15 a Cuneo contro la Banca Alpi Marittime.

Il tabellino:

Amatori Pallacanestro Savona – Castelnuovo Scrivia 111-60

(Parziali: 26-14; 63-26; 90-46)

Amatori Pallacanestro Savona: Sansalone 7, Tosi 21, Pregliasco 8, Poletti 9, Guidetti 6, Quercia 1, Picasso 12, Paleari 22, Leonardini 10, Zappatore 11, Franchello 4. All. R. Dagliano. Ass. Cacace – Faranna.

Castelnuovo Scrivia: Repetto 2, Cairo, Ferrari 3, Marianni, Caracciolo 7, Bracco 4, Corlade 5, Serpellini 11, Falabrini 10, Painetti 15, Sangan 3, Bassi. All. Pani.

Arbitri: Stefano Vozzella (Andora) e Niccolò Zappa (Loano).

La classifica: Amatori Pallacanestro Savona 10, Sardex Torino Teen Basket 10, Banca Alpi Marittime Cuneo 8, Basket Pegli 8, Cima Torino Young 6, BC Castelnuovo Scrivia 2, G-Engineering Polisportiva Pasta 0, Bonprix Biellese 0.