Conferenza Regioni, Fials: “Auguri a Fedriga ed Emiliano, proseguano lavoro ben svolto da Bonaccini e Toti”

Liguria. “Facciamo i migliori auguri di buon lavoro a Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, neoeletto presidente della conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e a Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, che andrà a ricoprire il ruolo di vicepresidente. Due figure di primo piano che si avvicendano a Stefano Bonaccini e Giovanni Toti, governatori di Emilia Romagna e Liguria. A loro va la nostra gratitudine per l’importante lavoro svolto in questi anni di costante crescita del protagonismo dei territori”. Così Giuseppe Carbone, segretario generale della Fials, commenta il cambio al vertice della conferenza Stato-Regioni.

“Siamo a disposizione dei neoeletti, come sindacato del comparto sanità, per proseguire l’importante lavoro di concertazione della conferenza – sottolinea – per quanto riguarda le sfide presenti e future, anche per colmare le disuguaglianze: dalla difficile gestione della pandemia di Covid-19 al piano vaccinale, dai rinnovi contrattuali del comparto sanità al Recovery Plan, con tutto quello che comporterà in termini di ricadute sul servizio sanitario nazionale in chiave territoriale, nonché sulla valorizzazione dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari”.

Francesco Boccia, deputato PD e responsabile per gli Enti locali della segreteria nazionale, aggiunge: “Il Partito democratico, ma credo tutti gli italiani, esprimono un ringraziamento di cuore a Stefano Bonaccini che col suo impegno e la sua serietà, ha onorato la Conferenza delle Regioni e contribuito al rafforzamento della leale collaborazione attraverso un esemplare impegno in Conferenza Stato-Regioni con un mandato che sarà ricordato sia per la complessità delle decisioni assunte che per la sua efficacia e la sua trasparenza. Non si può non ricordare, e lo dico anche per la mia esperienza personale, l’opera straordinaria di raccordo che giorno e notte Bonaccini, con Giovanni Toti e con tutti i presidenti di Regione, ha tenuto incessantemente col governo centrale nell’anno forse più drammatico della nostra storia”.

“Il presidente Massimiliano Fedriga e il vice presidente Michele Emiliano sono la migliore scelta che le Regioni potessero fare in una fase delicatissima di uscita dalla crisi pandemica, nella quale l’italia si trova ancora e dalla quale non potrà uscire senza il lavoro comune e il sostegno di Regioni ed Enti locali. A Fedriga ed Emiliano auguri di buon lavoro e un grande abbraccio a Stefano Bonaccini”.