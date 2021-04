Concessioni demaniali marittime, Gagliardi: "Da Cambiamo! emendamenti contro aumento costo" - IVG.it

Liguria. “L’aumento da 362 a 2.500 euro della soglia minima per le concessioni demaniali marittime, anche per le piccole boe, è una vera propria vessazione nei confronti dei cittadini e delle varie attività, già in grave sofferenza a causa della crisi dovuta al Covid-19”. Lo afferma, in una nota, la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi.

“Per questo – spiega – dopo l’interrogazione discussa un paio di settimane fa in commissione, abbiamo depositato al senato, come gruppo di Cambiamo!, 3 emendamenti al dl Sostegni, in esame in questi giorni, in modo da stoppare questo incremento eccessivo e riportare il costo della concessione a un livello ragionevole e sostenibile per le imprese”.

“In un periodo così delicato come quello attuale è indispensabile che il governo riveda l’aumento introdotto e vada incontro ai titolari delle concessioni. Noi stiamo facendo tutto il possibile affinché si rimedi a questo grave errore” conclude.