Con 85 milioni rifiorisce il Santa Corona: “Finalmente un ospedale moderno e funzionale al territorio”

Pietra Ligure. Il progetto del “Nuovo Santa Corona” era stato uno dei cavalli di battaglia del sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, che aveva spinto per un sostanziale progetto di ospedale ex novo, con una nuova impostazione a monoblocco, legato ad una operazione immobiliare sulle vaste aree della struttura ospedaliera. Ma ora le cose sono cambiate, con riferimento agli 85 mln di euro messi a disposizione di Inail che si aggiungono ai 60 mln che erano già previsti e annunciati dalla Regione Liguria e dallo stesso presidente Toti.

E’ anni che si parla della necessità di un nuovo ospedale Dea di II Livello e punto di riferimento della sanità del ponente ligure: da quel progetto illustrato dal primo cittadino pietrese si è arrivati fino ad oggi, con un pacchetto di fondi a disposizione che di fatto potranno permettere la realizzazione di un vero e proprio nuovo ospedale, senza rivolgersi ad altre iniziative ausiliarie.

Le risorse sono state messe a disposizione dai programmi Inail che consentono di contribuire alla realizzazione di opere pubbliche di interesse sanitario e confermate dal Dpcm del 4 febbraio 2021. Vanno ad aggiungersi ai 60 milioni di euro stanziati lo scorso anno dalla Regione per la ristrutturazione sanitaria e l’ammodernamento tecnologico del nosocomio.

“I fondi messi a disposizione da Inail ci permetteranno (tra non molti anni) di avere un Santa Corona nuovo, più adeguato ai tempi e più funzionale. Soprattutto, un ospedale che permetterà a tutte le professionalità al suo interno di svolgere al meglio il loro lavoro”. Il consigliere regionale e presidente della commissione sanità, Brunello Brunetto, non nasconde la propria soddisfazione per il nuovo stanziamento da 85 milioni di euro per la ristrutturazione del Santa Corona di Pietra Ligure.

“Una gran bella notizia quella dei fondi Inail – aggiunge poi lo stesso sindaco De Vincenzi -. L’allora progetto di un nuovo ospedale era stato fatto con l’obiettivo di reperire risorse che non c’erano e che invece oggi ci sono, quindi la situazione è completamente cambiata. Siamo di fronte ad un pacchetto di risorse davvero ingenti che permetteranno di concretizzare un piano strutturale di interventi”.

“Ora la speranza è che dalle parole si passi ai fatti, alla progettazione e alle opere necessarie per trasformare il Santa Corona in un nuovo e moderno ospedale” aggiunge ancora De Vincenzi.

“Inoltre, auspico che si possa procedere a breve ad una aziona sanitaria di potenziamento a livello di medici, infermieri e servizi ospedalieri, penso all’Ostetricia ma non solo… Come amministrazione comunale rimaniamo a disposizione per valutare la complessiva progettualità e le scelte da mettere in campo per la riqualificazione” conclude.

“Il Santa Corona – conclude poi Brunetto – paga la sua obsolescenza in termini di ospedale costituito da padiglioni separati. L’ulteriore stanziamento di Inail, unito a quello già annunciato lo scorso anno dalla Regione, permetterà di effettuarne l’ammodernamento in termini strutturali e di dotazioni. E’ l’ennesima conferma della centralità rivestita da questa fondamentale struttura ospedaliera all’interno del sistema sanitario ligure e nazionale”.

Soddisfazione esprime anche la sezione pietrese di Grande Liguria: “Siamo davvero molto contenti, per gli 85 milioni che Inail mette a disposizione per riqualificare Santa Corona sede del Dea di secondo livello – spiegano – In questi anni tante parole sono state spese in merito e presentati una lunga serie di progetti mai realizzati. Auspichiamo che tale considerevole cifra, che va ad aggiungersi ai 60 milioni stanziati da Regione Liguria provenienti da ex articolo 20, permettano finalmente di veder realizzato il famoso monoblocco cavallo di battaglia di tante campagne elettorali. Attendiamo ovviamente il ritorno in tempi brevi del punto nascite e che Santa Corona diventi Irccs (centro ricerca) come è già San Martino”.