Come prevedibile: con l'autostrada chiusa tre Tir nella notte si incastrano a Feglino - IVG.it

Orco Feglino. Strada bloccata a Feglino a causa di tre mezzi pesanti che, nella notte, si sono incastrati tra i tornanti della Sp27.

Una cronaca “annunciata”, sin da quando è stata resa nota la chiusura notturna dei caselli tra Spotorno e Finale Ligure sulla A10 a partire da ieri. A lanciare l’allarme erano stati albergatori e politici, e puntualmente la “profezia” si è avverata: tre Tir, mentre transitavano sulle alture (magari su indicazione dei navigatori satellitari), si sono bloccati lungo una strada non progettata per permettere il transito di mezzi di quelle dimensioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nel momento in cui scriviamo (ore 7.20) uno dei tre mezzi è già stato rimosso, e sono in corso le operazioni per riuscire quanto prima a liberare la sede stradale dagli altri due.

La chiusura dei caselli autostradali nella tratta tra Spotorno e Finale Ligure durerà in totale dieci giorni, sempre in orario notturno, dalle 22 alle 5. Da qui l’aumento sostanziale e inevitabile del traffico pesante sulle strade di competenza provinciale: i mezzi pesanti infatti, per superare la tratta autostradale chiusa, devono raggiungere l’Aurelia e gli unici collegamenti dai caselli a questa arteria sono la SP 8 in Comune di Spotorno (per circa 2,5 Km) e la SP 490 in Comune di Finale Ligure (per circa 2,7 Km).

Le strade in questione non sono adatte al passaggio dell’alto numero di mezzi pesanti ipotizzato (si parla di circa 300 mezzi ogni notte per senso di marcia, secondo i dati del traffico medio giornaliero forniti da Autostrade previo sopralluogo) perché hanno andamento a curve e tornanti, presentano strettoie e hanno un manto stradale non adatto e che potrebbe anche subire dei danni.

“Siamo molto preoccupati, soprattutto per il momento contingente, ed auspichiamo che vengano attuate tutte le misure atte a ridurre al minimo i disagi e ove possibile, procrastinare i lavori – avevano affermato giusto ieri pomeriggio il vice presidente della Provincia Franco Bonasera ed il consigliere delegato alle attività produttive Fiorenzo Ghiso – questa situazione di criticità rischia di essere esplosiva, sia per i problemi alla viabilità sia perché può rappresentare una batosta decisiva per molte attività che rischiano la chiusura”.