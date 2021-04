Colta da malore in strada, 57enne perde conoscenza: in codice rosso al Santa Corona

Momenti di apprensione, questa mattina intorno alle 10, in via Mazzini a Taggia (Imperia) per una donna di 57 anni che, colta da malore, all’improvviso ha perso conoscenza ed è caduta a terra.

La donna è stata immediatamente soccorsa dal 118, che ha inviato sul posto automedica ed ambulanza. Poi dopo le prime cure mediche d’emergenza, si è deciso di trasferirla d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul luogo del malore è quindi giunto l’elicottero Grifo, decollato da Villanova d’Albenga, che l’ha portata nel nosocomio pietrese in codice rosso. Si sospetta una patologia di tipo neurologico.