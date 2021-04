Cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, doppia mozione a Finale Ligure - IVG.it

A Finale Ligure l’amministrazione comunale ha presentato una mozione con la richiesta di concedere la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, lo studente arrestato il 7 febbraio del 2020 in Egitto: una proposta presentata in Consiglio comunale che arriva dopo che il Senato ha dato via libera alla cittadinanza italiana.

Zaki è un ricercatore egiziano di 27 anni presso l’università di Bologna e attivista per i diritti umani. Il 7 febbraio 2020 è stato arrestato presso l’aeroporto del Cairo dagli agenti di sicurezza egiziani. Secondo i suoi avvocati Zaki ha subito un interrogatorio sotto minacce, è stato picchiato e torturato per ottenere informazioni sul suo lavoro in Italia e sui diritti umani. Durante la detenzione il giovane studente sta subendo continue violenze fisiche e psicologiche.

“La richiesta di concedere la cittadinanza onoraria ci sembra solo un atto simbolico e poco significativo. Serve un atto rafforzativo alla votazione Senato: abbiamo bisogno di un gesto concreto che possa salvare la vita a questo ragazzo, sperando che anche l’Unione Europea si attivi per sollecitare istituzioni e Stati Membri affinché richiedano all’Egitto e agli altri paesi in cui persistono diffuse violazioni dei diritti umani miglioramenti concreti su questo tema”.

“La Lega si è quindi astenuta su questa richiesta e abbiamo portato avanti la nostra mozione che è stata votata quasi all’unanimità” afferma il consigliere di minoranza Marinella Geremia.