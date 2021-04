Cinghiali, via libera della Regione al coinvolgimento dei cacciatori per il controllo faunistico  - IVG.it

Liguria. Via libera alla “possibilità di avvalersi dei cacciatori, anche riuniti in squadre, per le attività di controllo faunistico e l’attuazione dei piani di abbattimento” (in particolare per quanto riguarda i cinghiali).

Lo ha deciso Regione Liguria, come ha spiegato il consigliere regionale della Lega Alessio Piana: “Oggi l’assemblea legislativa della Liguria ha approvato l’emendamento della Lega al disegno di legge regionale n. 65, che adegua il testo della legge 29/1994 all’indirizzo giurisprudenziale espresso il 17 febbraio scorso dalla Corte Costituzionale sulle ‘norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’. In Liguria questo tema riguarda, in particolare, i cinghiali”.

“E’ stata quindi prevista la possibilità di avvalersi dei cacciatori, anche riuniti in squadre, con il coinvolgimento operativo degli ‘Ambiti territoriali di caccia’ e dei ‘Comprensori alpini’ competenti, per quelle attività di controllo faunistico che si limitano all’impiego di metodi ecologici (ad esempio l’allontanamento con i cani)”, ha aggiunto.

“Per quanto riguarda l’attuazione dei piani di abbattimento, cui è direttamente preposto il personale del Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale, la seconda modifica introduce la possibilità di avvalersi, ove ritenuto utile, anche del supporto di cacciatori appositamente formati, secondo programmi coerenti con le indicazioni dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)”, ha concluso Piana.