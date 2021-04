Chiusura Punto Nascite Santa Corona, spostamenti gratis per le mamme di Alassio: sì dal Consiglio comunale

Alassio. “Le future mamme di Alassio avranno diritto di recarsi gratuitamente alle visite di controllo agli ospedali di Savona e Imperia. Il consiglio comunale di Alassio ha approvato all’unanimità la mozione che avevo presentato nei giorni scorsi per sostenere le donne in gestazione, gravemente danneggiate dalla chiusura del Punto Nascite dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure”.

Così il consigliere comunale di minoranza Jan Casella.

“In caso di necessità, le gestanti non saranno più costrette ad affrontare da sole le spese di viaggio per gli ospedali dove eseguire esami e controlli ecografici. La proposta ha ricevuto il parere favorevole dei consiglieri di maggioranza e opposizione, degli assessori e del sindaco Marco Melgrati, dimostrando come sia possibile un approccio unitario quando si affrontano temi di forte risonanza sociale”.

“La seduta del Consiglio comunale ha ribadito la necessità di riaprire in tempi rapidi il Punto Nascite di Santa Corona e di ricostituire un ambulatorio Ostetrico-Ginecologico completamente operativo. La stessa mozione è depositata anche a Loano dal consigliere comunale Paolo Gervasi, che ringrazio per la proficua collaborazione” conclude l’esponente di minoranza.