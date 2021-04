Chiuso il casting per la seconda puntata di Nuggets, la web serie del "Barone Rampante" - IVG.it

Si è chiuso ieri il casting per la seconda puntata della web-serie Nuggets prodotta dalla compagnia del “Barone Rampante”.

Gli interpreti, tutti giovani attori della compagnia del Barone Rampante, saranno: Caterina Bussa (già protagonista del film “Io sono Vera” diretto da Beniamino Catena, che uscirà nelle sale questo autunno), Nina Maria Canfora, Silvia Fantini, Maria Costanza Kwitchoua Tiokou, Eleonora Oberto, Francesco Rossi e Gaia Capelli.

“Il Consiglio Direttivo della Compagnia del Barone Rampante, – spiega la presidente Marcella Rembado, – ringrazia per la disponibilità nella partecipazione al casting. La scelta, non facile, dati il valore e la qualità dei contributi video ricevuti, ha dovuto, per necessità, tenere conto di più parametri di valutazione, sacrificando, a malincuore, numerosi, interessanti e preziosi apporti, che l’associazione prenderà certamente in considerazione per i casting delle altre puntate della serie-web”.

Il secondo episodio dunque, la cui sceneggiatura è sempre di Marco Tosti, sarà girato, nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, questo fine settimana, per la regia e il soggetto di Manuel Zicarelli, che dirige la troupe composta da Francesco Pulze (operatore), Devid Fichera (direttore della fotografia), Emiliano Gherlanz (fonico), Alessandro Panizza e Martina Mussone (assistenti alla regia). Costumi, scene e trucco di Giovanna Stinga. Produzione esecutiva di Bulk Media.