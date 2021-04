Ceriale, iniziati i lavori di ristrutturazione del campo sportivo Francesco Merlo - IVG.it

Ceriale. Dopo mesi di attesa e rinvii causati dalla pandemia da Covid-19, sono finalmente iniziati i lavori di ristrutturazione al campo sportivo Francesco Merlo di Ceriale.

Il Comune di Ceriale ha stanziato la cifra di 770 mila euro che andranno a finanziare una serie di interventi che coinvolgeranno anche il tennis oltre che l’impianto calcistico. L’intervento più sostanzioso sarà quello di trasformazione del manto erboso del campo a undici in sintetico, dando così la possibilità di poter svolgere l’attività in maniera idonea a tutti i ragazzi tesserati Ceriale.

Verranno poi installate nuove luci led, nuove recinzioni, una nuova tribuna per il campetto a nove ed asfaltata la zona di passaggio, oltre ad un nuovo impianto fotovoltaico che abbatterà significativamente i costi e le spese a carico dell’associazione sportiva.

Inoltre, il Ceriale Progetto Calcio si farà personalmente carico di una serie di lavori straordinari non compresi del progetto del Comune ma che andranno a migliorare ulteriormente gli spazi comuni fruibili dai ragazzi: spogliatoi rimessi a nuovo, nuove tettoie e un punto segreteria moderno ed organizzato.

Il progetto dovrebbe andare avanti per quattro mesi concludendosi indicativamente ad inizio estate, in modo da dare la possibilità di organizzarsi doverosamente per la stagione 2021/2022.

“Il nostro augurio – dicono i dirigenti della società calcistica – è quello di poter accogliere presto tutte le famiglie in un ambiente moderno, con spazi idonei e di poter organizzare un evento che coinvolga a 360° anche le istituzioni ed il tessuto imprenditoriale locale. Nel frattempo stiamo lavorando anche ad un nuovo piano comunicazione e marketing, per poter offrire ai nostri sponsor proposte di visibilità interessanti e strutturate e, al tempo stesso, creare sempre più engagement intorno alla nostra realtà“.