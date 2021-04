Celle Ligure. È mancata ieri sera, all’età di 81 anni, Alfonsina Frecceri figura storica di Celle.

Presidente, da anni, dell’Ente Morale Nicolò Aicardi, l’asilo, che oggi la ricorda con commozione e che ha visto crescere, prima nella struttura di via Poggi e ora in quella di via Monte Tabor ai Piani, generazioni di cellesi.

I funerali di Alfonsina saranno celebrati domattina, alle 10, nella Parrocchia di San Michele Arcangelo.