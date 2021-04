Celle, la “persecuzione” del semaforo: è stato tolto, ma un cartello ne segnala la presenza agli automobilisti

Celle Ligure. Non c’è pace per gli automobilisti che, fino a due giorni fa, hanno subito pesanti disagi per via delle code al semaforo nei pressi dello svincolo autostradale, già in funzione all’alba quando ancora il cantiere era senza operai.

Lamentele da parte di chi si svegliava prima per stare fermo al rosso quando nessuno lavorava. Oggi che l’impianto semaforico è stato rimosso, viste le festività pasquali, ecco che campeggia il segnale che ne annuncia la presenza.

Un cartello nella sola corsia in direzione Varazze, avvisa della sua presenza a sessanta metri. “Se tornassimo indietro di due giorni penseremmo a uno scherzo”, afferma chi percorre ogni giorno quel tratto.