Carcare. Questa mattina la benedizione da parte di padre Italo Levo ai nuovi uffici della polizia locale di Carcare in corso Brigate Partigiane. Alla cerimonia hanno partecipato anche il sindaco Christian De Vecchi il consigliere Rodolfo Mirri, la protezione civile e in rappresentanza della polizia stradale e dei carabinieri, rispettivamente il comandante Fabrizio Kovacic e il maresciallo Francesco Guazzini.

Prima del taglio del nastro, i ringraziamenti ai presenti da parte del primo cittadino carcarese che poi ha commentato: “E’ stata un’opera molto semplice di ripristino e messa in ordine di uffici comunali, che sono a disposizione di persone che vi lavorano, ma anche di cittadini che vi accedano per i servizi. Gli uffici sono stati riordinati recuperando degli spazi vuoti e razionalizzati anche in relazione alle nuove normative Covid in modo che il personale all’interno sia giustamente separato nelle sue parti operative e amministrative. La volontà è di offrire attraverso questa struttura un servizio alla cittadinanza, ai colleghi delle altre forze dell’ordine e alla protezione civile nei casi di emergenza. Ovviamente mi auguro che la celebrazione di oggi sia di buon auspicio”.

di 13 Galleria fotografica Inaugurazione e benedizione dei nuovi uffici della polizia locale di Carcare









Nel dettaglio, per quanto riguarda i lavori, sono stati separati gli ingressi degli uffici della polizia locale rispetto a quelli degli uffici amministrativi (al primo piano l’anagrafe e i servizi sociali e al secondo gli uffici tecnici). “È stato creato anche un nuovo sportello per il pubblico – ha spiegato il comandante Luca Pignone – in modo da dividere la parte operativa da quella amministrativa. Sono stati rifatti anche l’intonaco e la ritinteggiatura. All’ingresso e negli altri locali abbiamo deciso di appendere in bella mostra i disegni dei bambini dell’istituto comprensivo, che ci hanno regalato quando siamo andati nelle scuole per alcune lezioni di educazione civica”.