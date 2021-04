Carcare, l’opposizione contraria al bilancio 2021-2023: “Persa un’altra occasione per dare al paese lo slancio di cui ha bisogno”

Carcare. Voto contrario del gruppo consigliare di opposizione “Lorenzi Sindaco” al bilancio di previsione 2021-2023, approvato dall’amministrazione lo scorso mercoledì 31 marzo.

“C’è la tecnica, tutto quadra – dicono dalla minoranza – ma non la politica, la visione a lungo raggio di un paese e della sua Comunità. Eppure le occasioni non mancano. Non contestiamo la regolarità formale degli atti di cui non abbiamo motivo di dubitare, ma le scelte politiche sottese agli atti programmatori e previsionali”.

“La predisposizione del Dup e l’approvazione del bilancio di previsione – continuano – sono uno degli atti politici più importanti con il quale si prevede la programmazione per l’utilizzo delle risorse pubbliche. Ci ritroviamo a discutere un bilancio di previsione privo di idee, lontano da novità, un mero documento compilativo. E’ un bilancio che rappresenta perfettamente le difficoltà dell’amministrazione e della sua guida politica, evanescente, incapace ed assolutamente priva di un progetto di sviluppo complessivo per il paese, andando a generare una forte accelerazione del processo involutivo di Carcare”.

“Neppure per questo bilancio ci è stato richiesto un parere preventivo sull’utilizzo di spazi finanziari, ed è anche per questo motivo che non è stato presentato nessun emendamento – spiegano – Non lo abbiamo fatto per mancanza di proposte, di idee o di spirito collaborativo, ma perché un bilancio senza un confronto con chi rappresenta una grandissima parte dei cittadini, risulta un bilancio vuoto nei contenuti e nelle idee. Nei bilanci si deve leggere la politica perché tutto nella vita è politica e qui non troviamo nulla, non troviamo nelle spese di investimento previste per il 2021/ 2023. Nulla per cercare di arginare la continua chiusura di piccole attività commerciali in tutto il paese, una volta fiore all’occhiello di tutta la Valbormida. Nulla per la ristrutturazione di Villa Barrili o quantomeno per la sostituzione degli infissi della Biblioteca Civica che chiediamo da anni e che consentirebbe un notevole risparmio energetico”.

Dall’opposizione poi sottolineano: “Dalle somme impegnate per LL.PP negli anni scorsi 2019/2020, rapportate a lavori eseguiti è evidente l’incapacità dell’Ente di tradurre in opere gli stanziamenti effettuati. A fronte di circa € 3.600.000 di impegni risultano effettuati lavori per circa 360.000,00, pari al 10%. Dall’analisi di contesto emerge che il problema più rilevante a Carcare sia dato in particolare dalla perdita costante di residenti con un saldo anche negativo tra nascite e decessi molto preoccupante”.

“Inoltre – proseguono – è evidente che non si stanno affrontando con la dovuta programmazione alcuni problemi legati soprattutto al completamento di alcuni lavori iniziati e non finiti da parecchi anni, come il completamento della pista ciclabile zona Noberasco; il parcheggio per mezzi pesanti di circa 3.000 mq tra via Fornace Vecchia e la frazione di Vispa con oneri a scomputo per la realizzazione del supermercato Lidl. Non sappiamo più nulla, su quanto da sponsorizzato dalla giunta, per il nuovo supermercato zona Lidl e i lavori effettuati in somma urgenza realizzando la scogliera e non ultimati in via XXV Aprile”.

Le ragioni principali che inducono il gruppo consigliare “Lorenzi Sindaco” ad esprimere un voto contrario all’approvazione del Dup e del bilancio si riferiscono, dunque, principalmente alla “mancata programmazione di obiettivi e azioni più specifiche da perseguire con lo stanziamento di risorse per la pulizia costante dei fiumi, dei ruscelli e delle strade, per la risoluzione dell’annoso problema dell’illuminazione pubblica che salta al primo temporale e per l’annoso problema dei piccioni”.

“Mentre stanno cercando di distruggere l’assetto urbanistico di via Abba e dintorni quando bastava ben poco per rendere la zona più ordinata e attrattiva con lavori di manutenzione ordinaria alle sponde del fiume Bormida e relativa viabilità risparmiando una notevole quantità di soldi pubblici. Per non parlare dei 2,5 milione di euro che verranno letteralmente buttati nel fiume (ricordiamo il parco fluviale, dove sono stati spesi oltre 400 mila euro oggi utilizzato sia per bivacchi incontrollati e di dubbia legalità e per la defecazione dei cani). Mentre il paese non decolla perché non siete capaci di farlo decollare” evidenziano.

“In questi mesi negli atti di questa amministrazione troviamo opere (approvate in fretta e furia) l’ennesima presa in giro per i cittadini. In questi anni sarebbe stato positivo aver istituito una commissione cittadina per l’audit, o almeno proporre degli incontri, riunioni possibili e previste dalla legge, una sorta di ‘consulte di quartiere’, sia nel paese che nelle frazioni, dove si poteva ragguagliare la minoranza sulle scelte e le linee guida intraprese, un confronto circa l’impostazione del bilancio e le sue declinazioni nei vari capitoli, invece nulla”.

“Il nostro voto è dunque contrario – affermano – a fronte degli ultimi anni di amministrazione del sindaco e della sua giunta. Contrario alla mancanza di trasparenza e partecipazione che ha profondamente caratterizzato l’intero mandato. Contrario allo stile ed ai metodi di governo che li ha contraddistinti. Contrario per la mancanza di risposte rispetto a domande ricorrenti. E come direbbe qualcuno questa esperienza amministrativa/politica è iniziata male nel 2018 e sta finendo peggio”.

“Tante sono le sfide che si prospettano all’orizzonte – concludono – Spiace constatare che con queste scelte, a nostro avviso, sia stata persa un’altra occasione per dare a Carcare lo slancio di cui ha bisogno”.