Carcare, isola ecologica e cimitero chiusi fino all’11 aprile

Carcare. L’isola ecologica e il cimitero di Carcare rimarranno chiusi fino a domenica 11 aprile compresa.

A comunicarlo il sindaco Christian De Vecchi.

La decisione della chiusura è avvenuta in riferimento all’ordinanza del Presidente della Regione Liguria, in cui è stata disposta l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa fino al giorno 11 aprile 2021 compreso.