Caos viabilità nel savonese, i leghisti Foscolo e Ripamonti interrogano il ministro: "Provvedimenti urgenti" - IVG.it

Savona. “Già da qualche giorno, grossi disagi sulla rete viaria della nostra provincia rendono difficili gli spostamenti, complicando la vita a cittadini e imprese: l’Anas ha posizionato un cantiere sull’Aurelia lungo il versante Capo Noli con senso unico alternato fino al 15 luglio, in contemporanea per almeno 10 giorni sarà chiusa la tratta autostradale Spotorno-Savona in orario notturno, con un aumento del traffico pesante sulle strade provinciali e secondarie. Una concomitanza di lavori che rischia di creare un effetto ‘a catena’ con ripercussioni negative sulla viabilità, sulle aziende e sull’economia del territorio, già pesantemente colpita dalle chiusure e dalle misure in risposta al Covid”.

Con queste parole i parlamentari savonesi della Lega, Sara Foscolo e Paolo Ripamonti, annunciano un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini Agata proprio alla difficile situazione venutasi a creare nella nostra provincia con i cantieri in contemporanea a Capo Noli e sulla A10.

“No a un’altra estate di passione con cantieri, code, rallentamenti – dicono i leghisti – Sarebbe inaccettabile e insostenibile per un territorio già in sofferenza: serve una migliore programmazione e coordinamento tra enti e società che gestiscono le strade della provincia di Savona. Abbiamo raccolto la voce di amministratori locali e associazioni di categoria, a cominciare da quelle del comparto turistico, e presentato una interrogazione al Ministro delle Infrastrutture per chiedere provvedimenti urgenti per garantire una migliore programmazione dei lavori nella provincia di Savona da parte di Anas e Autostrade, assicurando anche un monitoraggio continuo sulla viabilità allo scopo di salvaguardare la sicurezza della circolazione, limitare i problemi e i disagi di cittadini e imprese e sostenere il comparto turistico della zona nell’approssimarsi dell’estate”.