Campomorone Sant'Olcese, si è dimesso mister Marco Pirovano - IVG.it

Genova. Salta la seconda panchina in questo brevissimo campionato di Eccellenza 2020/2021, sette giorni dopo le dimissioni di Rossetti da allenatore del Rapallo Rivarolese.

L’Usd Campomorone Sant’Olcese comunica che in data odierna Marco Pirovano ha rassegnato le dimissioni da guida tecnica della prima squadra.

“La società ringrazia il mister per le tantissime indimenticabili stagioni insieme, per quanto portato in questi anni sotto l’aspetto tecnico ed umano, con la certezza che sia solo un arrivederci per un domani all’interno della società con altro ruolo” sono le parole dei dirigenti biancoblù.

Nelle prime tre giornate del campionato in corso il Campomorone Sant’Olcese ha vinto con l’Albenga, perso con la Cairese e, ieri, ha pareggiato con il Varazze Don Bosco.