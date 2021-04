Campionati regionali di vertice: passa da 8 a 12 il numero massimo di prestiti per la stagione 2020-2021

La Lega Nazionale Dilettanti, con proprio Comunicato Ufficiale N.249 del 8 aprile 2021, ha disposto – in deroga all’art. 42 comma 3 del Regolamento della LND – che le Società aderenti alla ripresa dei campionati dilettantistici di Eccellenza maschili e femminili e dei Campionati regionali di vertice di Calcio a Cinque, sia maschili che femminili, riconosciuti di “preminente interesse nazionale”, potranno avere in forza, a titolo temporaneo, un numero massimo di 12 calciatori/calciatrici in luogo degli 8 attualmente previsti dalla norma.

Si tratta di un provvedimento straordinario, adottato in condizioni di eccezionalità, e valido unicamente per la corrente Stagione Sportiva 2020/2021.

Lo stesso provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio Direttivo di Lega in occasione della prima riunione utile.