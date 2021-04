Camera di Commercio, il 22 aprile webinar gratuito per imparare l'uso di Facebook e Instagram a fini commerciali - IVG.it

Liguria. Quarto appuntamento, giovedì 12 aprile, con i webinar gratuiti organizzati dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria di Imperia, La Spezia e Savona, tramite il proprio ufficio Pid (Punto impresa digitale), per aiutare le imprese e i loro lavoratori a migliorare competenze digitali e presenza sul web.

“Social per il business: scegliere strategie e strumenti in modo utile e imparare ad utilizzare i principali” è il titolo del webinar in programma dalle 10.30 alle 12.30 e curato da Simone Intermite. Il seminario è finalizzato a illustrare l’importanza dei social media per l’attività aziendale e capire come scegliere i più adatti in relazione all’azienda e alle proprie attività e prodotti. Si procederà nello specifico a presentare le potenzialità per il business offerte da Facebook e Instagram.

L’accesso al webinar è aperto a tutti i lavoratori e referenti delle imprese di Imperia, La Spezia e Savona con iscrizione da effettuare attraverso questo form.

I webinar di formazione proposti dalla Camera di Commercio nei mesi di marzo, aprile e maggio rientrano nel progetto “Eccellenze in digitale”, iniziativa di Unioncamere supportata da Google.

Informazioni, programma e calendario sul sito della Camera di Commercio al seguente link.