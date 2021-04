Calcio: Caronnese-Vado, segui la webcronaca in diretta (LIVE)

Caronno Pertusella (Lombardia). È in programma la 28esima giornata del campionato interregionale di Serie D, girone A.

Il Vado, alla disperata ricerca del risultato favorevole, gioca in trasferta (fischio d’inizio questo pomeriggio, alle 15), ospite della Caronnese, squadra di categoria dell’hinterland milanese. Attualmente i lombardi stazionano a metà classifica (forse al di sotto delle attese), con 40 punti.

I rossoblù vadesi, sono invece penultimi a 17 punti, a – 3 dal Borgosesia, ma con una gara in meno. Devono però anche guardarsi dal ritorno del Fossano, fanalino di coda, ieri uscito vittorioso nell’anticipo sul campo dell’Imperia (2-3).

Il Vado è reduce da un pesante k.o., una cinquina patita in casa del Pont Donnaz (5-0). Mercoledì scorso, come accennato, è stato rinviato il turno infrasettimanale interno contro il Città di Varese, importante scontro diretto per alimentare speranze salvezza.

Tabellino:

Caronnese-Vado 0-0

Caronnese: Marietta, Travaglini, Gualtieri, Cosentino, Galletti, Gargiulo, Putzolu, Banfi (37′ Rocco) Siani, Corno, Calì

A disp.: Angelina, Coghetto, Arcidiacono, Torin, Becerri, Zoughi, Yamba, Boschetti. All. Zullo

Vado: Luppi, Lipani, L. Casazza, Bernardini, Strumbo, Tissone, Vignali, Taddei, Pedalino (61′ Sbarbati), Boiga, Bacigalupo

A disp.: Scatolini, Olivieri, Barbetta, D’Antoni, Alberto, A. Casazza, Saccà, Dagnino. All. Francomarcaro

Arbitro: Martina Molinari (Lamezia Terme). Assistenti: Gigliotti (Lamezia Terme) e Scopelliti (Reggio Calabria)

Note: Pomeriggio nuvoloso, campo in sintetico. Angoli 2-1.

Cronaca in diretta (Live):

Inizia l’incontro (ore 15:01). La Caronnese in maglia rossoblù, calzettoni e pantaloni blu. Il Vado in completo bianco, schierato con un 3-5-1-1. Mediana a tre. Zona attacco Vignali, in appoggio a Pedalino.

10′ Vado in avanti. Bacigalupo serve un taglio sulla destra. Vignali calcia rasoterra. Marietta respinge di piede.

15′ Opportunità Caronnese. Banfi imbecca Corno. Luppi esce a valanga, la palla carambola nuovamente sul ginocchio dell’attaccante lombardo, finendo fuori di un metro.

Superata la mezz’ora. Due occasioni finora da segnalare, una per parte. La squadra di casa tiene maggiormente il pallone, imbastendo la manovra a centrocampo. Gli ospiti difendono ordinati e, finora, ben raccolti.

33′ Giallo a Strumbo (V).

37′ Cambio nei locali. Esce Banfi, causa problema fisico. Lo rileva Rocco.

41′ Ammonito Tissone (V).

44′ Boiga avanza centralmente, sortita 3 vs 3. Tiro debole dai venticinque metri, Marietta blocca.

A seguire, il Vado protesta per un presunto fallo da rigore. Scontro in area tra Travaglini e Vignali.

45′ Tre minuti di recupero.

45’+3 Fine primo tempo: Caronnese-Vado 0-0.

Inizio secondo tempo (ore 16:04).

53′ Caronnese in attacco. Putzolu serve Siani verso il vertice sinitro dell’area. Il centravanti locale (ex del Savona) di punta, prova a sorprendere Luppi, calciando da “pivot”, in direzione del secondo palo. Il portiere vadese si distende alla propria sinistra e respinge.

56′ Punizione Vado, dai venticinque metri, zona centrale. Va Taddei, Marietta alza sopra la traversa.

61′ Sostituzione nel Vado. Sbarbati subentra a Pedalino.