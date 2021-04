Calcio a 5 Fisdir: Davide Girgenti entra nello staff tecnico della Nazionale

Savona. Una grande notizia in “casa Faggio”: Davide Girgenti è entrato a far parte dello staff tecnico della nazionale italiana di calcio a 5 Fisdir, la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali.

Davide, entrato a far parte dello staff tecnico azzurro con il ruolo di responsabile del Settore II1, avrà un compito impegnativo: quello di tecnico della nazionale italiana con la funzione di valutazione e reclutamento dei nuovi giocatori per ridare vita alla rappresentativa azzurra attraverso una serie di raduni.

Un riconoscimento importante per l’allenatore savonese, in un momento in cui l’obiettivo principale è quello di rifondare la nazionale italiana di calcio a 5 per ragazzi borderline, cioè ragazzi che hanno problematiche legate ad ipersensibilità ed instabilità dei rapporti interpersonali e varie fluttuazioni dell’umore.

L’ultima apparizione dell’Italia in una competizione di questo tipo risale al 2012.

“Compatibilmente con questo periodo storico, faremo dei raduni in tutta Italia per cercare atleti – spiega Girgenti -. L’obiettivo è quello di partecipare agli Euro Summer Game del 2022 e ai Global Game del 2023 in Francia, due tappe davvero importanti e preziose”.