Cairo, statale 29 Colle del Cadibona chiusa temporaneamente: cavo telefonico urtato da tir - IVG.it

Cairo Montenotte. La strada statale 29 del Colle di Cadibona è provvisoriamente chiusa al traffico al km 127,100, per la presenza di un cavo telefonico in carreggiata. L’infrastruttura aerea è stata danneggiata da un mezzo pesante in transito.

La circolazione in entrambe le direzioni è temporaneamente deviata in uscita dalla statale tra il km 127 e il km 131 su Corso XXV Aprile.

Il personale Anas e i vigili del fuoco sono sul posto per la regolazione della viabilità e per riaprire al transito la statale non appena ripristinata, da parte del gestore telefonico, l’infrastruttura che ha riportato il danneggiamento.

Aggiornamenti in corso