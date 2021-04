Cairo Montenotte in lutto: addio a Gianfranco Bussetti e alla consorte Marisa Crocco

Cairo Montenotte. Doppio lutto a Cairo Montenotte: sono deceduti Gianfranco Bussetti e la consorte Marisa Crocco, a distanza di pochi giorni uno dall’altra.

Gianfranco Bussetti, personaggio molto conosciuto in Val Bormida, era stato determinante negli anni ’80 come dirigente del Baseball Cairese, nel trasformare un gruppo di ragazzi appassionati in una società solida ed affermata nel mondo del batti e corri nazionale. Insieme a Gazzilli avevano lottato per avere un impianto dedicato; entrambi avevano partecipato attivamente alla costruzione del campo da baseball cairese.

L’interesse per il baseball maturato accompagnando il figlio era diventata una passione mai sopita e come tifoso non mancava ancora oggi di sostenere il nipote Enrico, lanciatore e prima base delle giovanili cairesi.

Bussetti ad una premiazione nel 1981