Cairo, approvata all'unanimità la mozione per la riapertura del punto di primo intervento - IVG.it

Cairo Montenotte. Approvata all’unanimità la mozione presentata dal gruppo consigliare di opposizione “Cairo Civica e Democratica” riguardo alla riapertura del punto di primo intervento dell’ospedale San Giuseppe, annunciata da Regione, Asl e Comune a marzo, ma poi non verificatasi.

“Considerato che, pur comprendendo le esigenze legate all’emergenza sanitaria in atto e le difficoltà che Asl 2 deve affrontare, non si può tacere il fatto che la Valbormida abbia già dato il proprio contributo rinunciando, a causa dell’emergenza stessa, al Punto di Primo Intervento ormai da più di un anno” si legge nella mozione che impegna il sindaco Lambertini a continuare ad attivarsi presso l’azienda sanitaria e la Regione per ricevere garanzie sulla sua effettiva riattivazione e sui tempi di tale riapertura.

“Apprezziamo lo sforzo della maggioranza di centrodestra e del sindaco Lambertini per avere capito l’importanza di mozioni e documenti, pur se prodotti dall’opposizione, per il nostro ospedale sul quale tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni – commenta Giorgia Ferrari, capogruppo di Cairo Civica e Democratica.

“Cairo – conclude – deve essere unita sul futuro dell’ospedale che la Val Bormida deve continuare ad avere e che Asl e Regione hanno svuotato di infermieri e medici, trasferiti in altre strutture per l’emergenza Covid”.