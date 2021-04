Cairese, Diego Alessi festeggia "in rovesciata" le 100 presenze con il gialloblù della Cairese - IVG.it

Cairo Montenotte. Prima che iniziassero le ostilità tra Cairese e Campomorone, la società gialloblù ha omaggiato l’attaccante Diego Alessi con una maglia per celebrare le 100 presenze con i colori della Cairese.

La maglia è stata consegnato da Manlio Venturino, medico sociale del sodalizio valligiano giunto alla stagione numero ventitré con la Cairese. Alessi ha raggiunto la tripla cifra realizzando la bellezza di 67 reti in campionato. Tra i successi di squadra, spicca la vittoria del campionato di Promozione al culmine della stagione 2017/2018.

Una domenica da incorniciare anche per quanto successo in campo. La Cairese ha battuto per tre a zero il Campomorone Sant’Olcese ed è stato proprio Alessi ad aprire le marcature con una splendida rovesciata. Le altre due reti sono state messe a segno da capitan Saviozzi.