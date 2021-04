Cairese, Diego Alessi: "Ero sicuro che avrei fatto bene, questa squadra non teme nessuno" - IVG.it

Cairo Montenotte. Diego Alessi ha “iniziato a far gol” già subito dopo la partita contro la Genova Calcio: intervenuto a ‘t li soi cos’à ra fò ra Cairèis? non si era definito soddisfatto della sua prestazione e dalle sue parole traspariva la voglia di disputare un grande match contro il Campomorone Sant’Olcese.

Così è stato. Prestazione superlativa in una partita di cartello, come i grandi giocatori sanno fare. Il gol è arrivato dopo neanche dieci minuti: cross di Pastorino e rovesciata vincente. Poi, una partita da autentico regista offensivo.

Intervistato dall’addetto stampa gialloblù Daniele Siri, a fine partita, Alessi ha commentato così il fatto di aver ricevuto la maglia celebrativa per le 100 presenze con la Cairese: “Sono affezionato a tantissime persone qua di Cairo, a questi dirigenti magnifici che noi abbiamo e soprattutto a questo gruppo di ragazzi meravigliosi“.

“Domenica mi sono subito reso conto di non aver fatto una buona prestazione – racconta -. Ero arrabbiato con me stesso ed ero sicuro che due partite non le avrei sbagliate. È tutta la settimana che sono concentrato per questa partita per fare bene subito e aiutare i miei compagni a vincere“.

“Questa squadra timore non ce l’ha per nessuno – afferma l’attaccante -. Forse al di fuori c’era un po’ di timore. Abbiamo un grosso rispetto per il Campomorone, perché sono giocatori che conosciamo, sono ottimi giocatori. Hanno un allenatore di categoria, molto preparato, quindi sapevamo che la partita era difficile. Però questa squadra ha sempre tirato fuori delle prestazioni importanti nelle partite che contano“.

Eccellenza: le immagini di Cairese vs Campomorone Sant’Olcese

Domenica la Cairese affronterà il Pietra Ligure. “Gli incontri saranno tutti ostici, perché un campionato di sei partite non si è mai visto. È molto particolare, credo che siano tutte delle finali. Noi non dobbiamo mollare fino alla fine: facendo così possiamo sicuramente qualificarci per i playoff” conclude Alessi.