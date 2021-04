Burocrazia zero e suolo pubblico gratuito: così ripartano bar e ristoranti di Albisola Superiore - IVG.it

Albisola Superiore. Suolo pubblico gratuito fino al 31 ottobre, possibilità di ampliare le superfici occupate e burocrazia zero. Così il comune di Albisola Superiore cerca di aiutare bar e ristoranti per le riaperture che da oggi si verificheranno nella nostra regione.

Le attività che l’anno scorso hanno fatto richiesta, infatti, sono automaticamente autorizzate anche per il 2021 a predisporre i ldehors secondo la metratura e gli spazi già deliberati. Per le attività che volessero fare nuova richiesta di spazio pubblico esterno e/o ampliamento della superficie di suolo pubblico già concessa possono presentare nuova richiesta via pec al Protocollo comunale (esente bollo e diritti d’istruttoria). L’istanza verrà valutata dal corpo di Polizia Municipale. Vengono inoltre esentate dal pagamento del Canone unico anche le attività con occupazione di suolo pubblico permanenti per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.

Una decisione che influirà anche sulla viabilità. Le ZTL del centro storico di Superiore e di Capo, infatti, diverranno aree pedonali interdette al transito. Le vie interessate saranno via della Rovere e via Colombo/via Don Natale che tutti i giorni saranno interdette dalle 12.30 alle 15 e dalle 18 fino agli orari previsti dalle norme vigenti.

“Ho seguito da vicino quest’operazione perchè si tratta della prima opportunità a disposizione delle amministrazioni locali di sostenere direttamente gli esercenti e aiutarli a ripartire ora che la situazione pandemica e lo Stato lo consentono gradualmente – spiega l’assessore al Turismo e Commercio Luca Ottonello – Inoltre, dinanzi alla necessità emersa lo scorso anno, è nata una buona soluzione efficace per dare una risposta concreta alle attività economiche nonché in prospettiva turistica da confermare anche per quest’anno”.